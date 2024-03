Vencimento da terceira parcela do IPTU de Dourados é adiado pela prefeitura

O vencimento para o pagamento da terceira parcela do IPTU de Dourados previsto para o dia 10 de abril, agora será no dia 25 do mesmo mês. o adiamento foi realizado para os ajustes necessários no sistema tributário do município.

“Devido à implementação de melhorias em nosso sistema tributário, o vencimento da terceira parcela do IPTU 2024 foi prorrogado. Este ajuste visa aprimorar a eficiência e a precisão dos serviços prestados, assegurando maior conveniência para todos os contribuintes”, explicou o secretário Municipal de Fazenda, Rafael Sabino.

A SAT (Superintendência de Administração Tributária) informa que está empenhada em manter todos informados sobre o progresso desta migração e disponibilizará todos os recursos necessários para auxiliar os contribuintes durante este período de ajuste. “Os contribuintes que optarem pelo pagamento da parcela prorrogada até a nova data estabelecida não incorrerão em juros ou multa por atraso”, ressalta Superintendente de Administração Tributária, Norato Marques de Oliveira.

As demais datas futuras de vencimento das parcelas do IPTU 2024 permanecem inalteradas. A Central de Atendimento ao Cidadão fica localizada na avenida Presidente Vargas, 309 no Jardim América.

Já o Poupatempo está localizado na rua Salviano Pedroso, 1050, no Jardim Água Boa. Informações através do e-mail [email protected] e através do whatsapp 98163-0490.

