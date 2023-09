Velório do jornalista Willian Leite será no Cemitério Park Monte das Oliveiras na Capital

O velório do jornalista William Leite, de 33 anos, encontrado morto em sua residência na tarde de ontem (29), em Campo Grande, será a partir das 9h, na capela do Cemitério Park Monte das Oliveiras, na Avenida Guaicurus, número 7000, no Jardim Campo Alto. O sepultamento deve ocorrer no mesmo local, conforme informações de familiares.

A notícia devastadora do seu falecimento deixou a imprensa da Capital, perplexa, já que o jornalista é bastante conhecido pelos seus trabalhos realizados nos principais veículos de comunicação como: Campo Grande News, TV Educativa, Top Mídia News, Jornal O Estado, entre outras empresas.

William iniciou seus primeiros passos na área da comunicação como estagiário pela TV Pantanal, da Universidade Anhanguera Uniderp, onde se formou em 2015.

Sindicato dos jornalistas (Sidjor) lamentou a perda do comunicador pelas redes sociais.

Por meio de uma nota nas redes sociais, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS), informou que a paixão do jornalista em busca da verdade inspiraram admiradores ao longo da sua carreira jornalistica. “Sua contribuição para o jornalismo em Mato Grosso do Sul não será esquecida, e sua memória perdurará através das histórias que ele contou e das vozes que ele deu destaque”.

