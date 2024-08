Vandalismo em Escola Municipal na Véspera do Retorno às Aulas

Na véspera do retorno às aulas, após as férias escolares, a Escola Municipal Professor José de Souza, localizada no Bairro Núcleo Habitacional Buriti. O incidente ocorreu no final da tarde de domingo, sendo registrado pela polícia na última segunda-feira (19).

Conforme o registro policial, o diretor da escola foi informado sobre o ocorrido pela equipe de limpeza da unidade. Os funcionários, ao chegarem para trabalhar, encontraram vidros quebrados na janela da sala de arquivos. Além disso, o vândalo espalhou tinta nas paredes e no chão, e incendiou parte do palco e de uma parede com um saco de estopa e thinner.

