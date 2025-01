Vacinação da 2ª dose contra dengue continuam nos postos de saúde de Dourados

Vacinação nos postos de saúde será realizada das 7h às 11h e das 13h às 17h. de segunda a sexta-feira

Postos de Saúde de Dourados mantém a vacinação da segunda dose contra a dengue. Desde que iniciou o ciclo de imunização da vacina Qdenga, há um ano, 127.839 douradenses foram vacinados, contudo, 53.253 ainda precisam completar o ciclo com a segunda dose. A vacina está disponível para pessoas de 4 a 59 anos.

De acordo com a orientação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do fabricante, a segunda dose deve ser aplicada com, pelo menos, três meses após a primeira. Desde o início da vacinação, no dia 3 de janeiro de 2024, 90.546 pessoas tomaram a primeira dose e 37.293 completaram o ciclo, ao tomar a dose 2 em Dourados.

Jéssica de Andrade, gerente do Núcleo de Imunização, explica que a segunda dose é fundamental para que a proteção contra a dengue esteja completa. A dose 1 se encerrou em novembro passado e o município aguarda do Governo do Estado uma resposta sobre o envio de mais imunizantes para a primeira dose.

O atendimento nas Unidades Básicas de Saúde acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. A vacinação também pode ser feita no PAM, entre 6h e 18h, de segunda a sexta-feira.

ATENÇÃO REDOBRADA

Com a chegada do verão e a chuva típica da época, os cuidados para prevenir a dengue precisam ser redobrados. A estação mais quente do ano é conhecida pela propagação de vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, Zika e chikungunya.

A densidade natural do Aedes aegypti é maior nessa época do ano, quando aumenta a oferta de criadouros onde a fêmea pode deixar seus ovos, e altas temperaturas, que aceleram o desenvolvimento do mosquito.

O secretário municipal de saúde, Márcio Figueiredo, alerta sobre a necessidade de prevenção de toda a população, com medidas efetivas de controle do vetor. “A melhor forma de prevenção da dengue, Zika e chikungunya é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada para impedir possíveis criadouros”, destaca o secretário.

No ano de 2024 a cidade de Dourados registrou 491 casos de dengue confirmados e quatro óbitos pela doença. Já de chikungunya foram registrados 25 casos.

Com informações da Prefeitura de Dourados.