Universidade Aberta à Pessoa Idosa recebe propostas para atividades em 2025

O Programa Institucional Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) abre submissões de propostas de atividades voltadas para pessoas com 60 anos ou mais no primeiro semestre de 2025. O projeto é uma oportunidade para os servidores da Universidade se envolverem em ações que promovam a inclusão e o aprendizado contínuo dos idosos, ao mesmo tempo em que permitem a curricularização da extensão para os estudantes de graduação.

As propostas podem ser enviadas para duas modalidades de atividades: ações de extensão e vagas em disciplinas de graduação. As ações de extensão serão encontros semanais realizados de acordo com o calendário acadêmico, com início previsto para 17 de março e término em junho de 2025. Estas atividades devem ser realizadas em diferentes áreas do conhecimento, com foco em promover e difundir o conhecimento científico, técnico, empreendedor e sustentável, e seguir uma abordagem inclusiva, criativa, vivencial e colaborativa. Já as vagas em disciplinas de graduação têm como objetivo proporcionar a formação continuada para os idosos e fortalecer a intergeracionalidade dentro da Universidade.

A coordenadora da Unapi, Camila Polisel, comenta sobre o processo de seleção das propostas. “Nós estamos neste momento em um período de recepção de propostas pelos servidores da UFMS. Então, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece) enviou um e-mail para todos os servidores com o convite para oferta de atividades para os estudantes da Unapi no próximo semestre”.

Os professores e técnicos-administrativos da UFMS interessados em oferecer atividades devem preencher o formulário de inscrição disponível na página da Proece até 27 de janeiro de 2025. O edital com abertura das inscrições está previsto para ser publicado no dia 14 de fevereiro.

Além das atividades previstas nos editais semestrais, a Unapi também recebe ações pontuais ao longo do semestre, que podem ser organizadas em parceria com a coordenação do Programa. Neste ano, foram realizados mais de 30 eventos, com o apoio de servidores da Universidade.

Em relação às expectativas para o próximo semestre, a coordenadora expressou o desejo de expandir ainda mais o número de vagas e atividades oferecidas. “Em 2024, o Programa contou com 50 ações no primeiro semestre e 60 no segundo. O objetivo é sempre oferecer mais oportunidades de aprendizado e integração para os idosos, consolidando a Unapi como um espaço de troca de experiências e saberes entre gerações. O Programa segue comprometido em promover a inclusão social, envelhecimento ativo e aprendizado intergeracional dentro da UFMS.”, conclui.

Com informações da UFMS.