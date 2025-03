Unidades de assistência montadas para o Carnaval registram 48 atendimentos na Capital

Durante o período de Carnaval, poucos sabiam , mas unidades de atendimento de saúde foram montadas em alguns pontos durante o Carnaval na Capital. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que registrou 48 atendimentos nesses locais.

As bases emergenciais montadas eram estruturas, localizadas na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa. Os atendimentos foram realizados entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março.

Do total, 43 ocorrências ocorreram na Esplanada Ferroviária e 5 atendimentos na Praça do Papa. Entre as ocorrências estão atendimentos por hipoglicemia, cefaleia intensa, torções, corte na mão, quedas da própria altura, crise de ansiedade, mordedura de cão e consumo excessivo de álcool.

Atendimentos por dia:

Esplanada Ferroviária

28/02 – 06 atendimentos

01/03 – 07 atendimentos

02/03 – 16 atendimentos

03/03 – 06 atendimentos

04/03 – 08 atendimentos

Total: 43 atendimentos

Praça do Papa

03/03 – 02 atendimentos

04/03 – 03 atendimentos

Total: 05 atendimentos

A secretária Municipal de Saúde, Rosana Leite, destacou que as unidades de saúde montadas para o Carnaval cumpriram sua missão. “Nossas equipes trabalharam intensamente para garantir a segurança e o bem-estar de todos. A missão das unidades de atendimento foi cumprida com eficiência, oferecendo suporte emergencial e cuidando da saúde dos foliões. A estrutura montada foi essencial para que o Carnaval fosse mais seguro, e seguimos com nosso compromisso de cuidar da saúde da população”.

Funcionamento da base da Esplanada Ferroviária

A base da Esplanada Ferroviária conta com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e uma assistente social, além de 11 leitos – seis macas e cinco poltronas de hidratação –, garantindo suporte emergencial aos foliões.

Assim, nos dias 7 e 8 de março, a estrutura seguirá em funcionamento das 14h às 00h, oferecendo atendimento médico nos últimos dias de Carnaval.

Atendimento nas UPAs e CRSs

As 10 unidades de saúde 24h, UPAs e CRSs, também registraram ocorrências no mesmo período de Carnaval com 28 atendimentos por consumo excessivo de álcool.

Ocorrências do SAMU

Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou 843 atendimentos, um aumento em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 771 ocorrências. Entre os destaques estão casos de embriaguez que aumentaram de 32 para 43, de acidentes reduziram de 109 para 103. As ocorrências envolvendo violência passaram de 36 para 37.

Com informações da Sesau.

