UFGD paralisa aulas após morte de aluno

Estudante chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu na universidade

O acadêmico Felipe Gebara Pasquini, de 20 anos, passou mal na manhã desta sexta-feira (15) e não resistiu na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) informou, por meio de nota, que o acadêmico, natural de Araçatuba (SP), recebeu socorro dos colegas e chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da DISCE/UFGD (Divisão de Saúde Comunitária e Estudantil).

Por volta das 9h, a equipe de enfermagem da DISCE/UFGD foi acionada. O enfermeiro do campus encontrou o estudante em estado grave, com os lábios arroxeados.

“O atendimento contou ainda com o apoio de acadêmicos da área da saúde que estavam no Bloco C, onde ocorreu a situação”, diz a nota.

A instituição informou que, a pedido dos estudantes, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis está organizando uma breve cerimônia de despedida no auditório Wilson Valentim Biasotto, a partir das 17h30.

Veja a nota na íntegra:

“A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) manifesta profundo pesar pelo falecimento de Felipe Gebra Pasquini, acadêmico do curso de Engenharia de Energia, ocorrido nesta sexta-feira, 15 de maio de 2026.

Felipe sofreu um mal súbito durante uma aula e recebeu atendimento imediato de colegas, que acionaram prontamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Divisão de Saúde Comunitária e Estudantil (DISCE/UFGD).

Por volta das 9h, a equipe de enfermagem da DISCE/UFGD foi acionada por um estudante, com a informação de que um aluno havia desmaiado em sala de aula. Um enfermeiro dirigiu-se imediatamente ao local e encontrou Felipe em estado grave, apresentando cianose central (arroxeamento dos lábios) e respiração do tipo gasping, caracterizada por movimentos respiratórios irregulares.

Foram iniciados de imediato os procedimentos de emergência, incluindo avaliação clínica, monitoramento contínuo, verificação glicêmica capilar (hemoglicoteste), obtenção de acesso venoso periférico, manutenção das vias aéreas e manobras de reanimação cardiopulmonar. O atendimento contou ainda com o apoio de acadêmicos da área da saúde que estavam no Bloco C, onde ocorreu a situação.

A equipe do SAMU chegou ao local por volta das 9h15 e deu continuidade ao atendimento, encaminhando o estudante ao Hospital da Vida. O enfermeiro da DISCE/UFGD acompanhou Felipe durante o deslocamento na ambulância.

O óbito foi constatado no Hospital da Vida. Até o momento, a UFGD não dispõe de informações sobre eventuais condições prévias de saúde ou comorbidades que possam ter relação com o mal súbito que acometeu o estudante.

A situação causou profunda comoção na comunidade universitária. Em sinal de respeito e luto, a UFGD suspendeu as atividades acadêmicas nesta sexta-feira e decretou luto oficial de três dias.

A pedido dos colegas de faculdade, a Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis está organizando uma breve cerimônia de despedida, no auditório Wilson Valentim Biasotto, a partir das 17h30. Após a cerimônia, o corpo será transladado para Araçatuba, cidade da família do acadêmico, até onde será acompanhado do pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFGD“.

Por meio das redes sociais, o Centro Acadêmico de Engenharia de Energia lamentou o ocorrido.

Confira:

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do aluno Felipe Gebara Pasquini, do curso de Engenharia de Energia.

Neste momento de dor, nós do Centro Acadêmico declaramos luto e prestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas. Que todos encontrem força e conforto para enfrentar essa perda irreparável.

Felipe será lembrado por sua trajetória e presença em nossa comunidade acadêmica.

Centro Acadêmico de Engenharia de Energia”

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