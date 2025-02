UEMS convoca classificados do SISU e divulga Lista de Espera

A UEMS divulgou os editais de convocação para ingressantes via Sistema de Seleção Unificada (SISU) e a Lista de Espera para ingressantes inscritos neste Processo Seletivo.

O Edital 005/2025 refere-se aos classificados e classificadas pelo sistema de vagas Ampla Concorrência, Indígenas e Pessoas com Deficiências e Transtornos Globais de Desenvolvimento.

As matrículas podem ser realizadas de forma remota de 14/02/2025 até 19/02/2025 e presencial: 14/02/2025 e de 17 a 19/02/2025

Para acessar o edital, basta clicar aqui neste link.

Já o Edital N.º 027/2025 dispõe sobre a Relação de candidatos e candidatas inscritos (as) na Lista de Espera do SISU. A simples nomeação dos candidatos neste edital não dá direito à matrícula. Direito a matrícula surge a partir do Edital de Convocação para Matrícula, a qual obedecerá à lista de classificação.Para acessar o edital clique aqui.

Vale lembrar ainda que é de responsabilidade dos ingressantes a conferência na íntegra dos Editais referentes ao Processo Seletivo SISU/UEMS.

Mais informações poderão ser obtidas na Divisão de Ingresso Discente (DIND) pelo email [email protected] , na Diretoria de Registro Acadêmico ([email protected] ), ou pelo site https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/sisu.

Com informações da UEMS.