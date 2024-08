Trecho da Avenida Ernesto Geisel recebe recapeamento

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), conclui nesta semana os primeiros quilômetros de um total de 50 km que serão recapeados com recursos próprios. Nesta etapa está recebendo capa asfáltica nova o trecho da Avenida Ernesto Geisel entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Avenida Afonso Pena.

A Av. Ernesto Geisel é uma importante via de Campo Grande. Ela interliga os bairros Estrela do Sul (ao norte) ao Aero Rancho, na região sul da Capital. A avenida passa em frente a um dos shoppings da cidade e serve de caminho para os principais hospitais que recebem também pacientes que chegam de outros municípios.

A avenida passa ao lado do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Hospital de Amor de Campo Grande (antes chamado de Hospital de Barretos), Hospital do Câncer e dá acesso à Santa Casa.

O recapeamento na Av. Ernesto Geisel está sendo feito nas duas pistas e durante a execução das obras alguns trechos estão interditados. No trecho entre a Afonso Pena e o Shopping Norte Sul, a obra também será executada nas duas pistas.

Com Prefeitura CG

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram