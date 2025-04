Trânsito é reorganizado no bairro Cidade Jardim; Confira as mudanças

Algumas vias passarão a ter sentido único

Nesta quinta-feira(03), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que o trânsito em algumas vias do bairro Cidade Jardim e Parque dos Poderes foi alterado.

Segundo a agência, a ideia é aprimorar a fluidez do tráfego e ampliar o número de vagas para estacionamento. A mudança acontece após solicitações dos moradores.

No informativo, é destacado que área é um importante ponto de lazer e prática esportiva na capital e que pós estudos técnicos, optou-se por estabelecer sentido único de circulação em algumas ruas. A medida possibilita o estacionamento em ambos os lados da via na maioria dos trechos, mantendo uma pista de rolamento central.

Confira como vai ficar o trânsito no local:

O estudo também prevê a instalação de redutores de velocidade em determinados pontos do bairro, com o intuito de controlar a velocidade dos veículos e aumentar a segurança viária.

A partir da Avenida Centáurea, as ruas Imbé e Gardênia passam a ter fluxo exclusivo no sentido Avenida Poeta Manoel de Barros, enquanto a Rua Antúrio seguirá no sentido contrário, com circulação unidirecional da Avenida do Poeta até a Avenida Centaurea.

Nas vias transversais também houve alterações. A Rua Junquilhos agora opera em mão única no sentido Avenida Ministro João Arinos até a Rua Gardênia, enquanto a Rua Resedá adota fluxo inverso, partindo da Rua Gardênia em direção à Avenida Ministro João Arinos.

Os Condutortes dvem tomar cuidado ao circularem pela região e respeitar as novas regras de trânsito para garantir um deslocamento mais seguro e organizado para todos.