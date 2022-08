TJMS abre inscrições de curso para adotantes

Nova edição do Curso de Preparação à Adoção – Nasce uma Família será realizada no período de 1º de setembro a 30 de outubro, totalmente na modalidade Ead. O curso ocorre por meio de parceria da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS) com a Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ). As inscrições podem ser feitas de 22 a 24 de agosto.

Voltado para pessoas que querem se habilitar à adoção, o CPA é a primeira etapa obrigatória do processo de habilitação. Para esta edição, será disponibilizado um total de 240 vagas, distribuídas em seis turmas de 40 participantes cada. O curso será realizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Ejud-MS.

Para participar do CPA – Nasce uma Família, os pretendentes à adoção deverão ser domiciliados no Estado de Mato Grosso do Sul; possuir um e-mail pessoal ativo e regular; possuir um computador que tenha os requisitos mínimos (sistema operacional Windows 8 ou superior; navegador de internet, aplicativo PDF e sistemas multimídias – caixas de som ou fones de ouvido).

Importante lembrar que a inscrição é individual, ou seja, para certificar, cada membro do casal deve realizar o curso e cumprir todas as etapas da formação.

O/a participante também deve comprometer-se com a realização do curso e prazos das atividades avaliativas. O certificado final do curso será emitido para quem obtiver 75 pontos nas atividades propostas, bem como 75% de progressão no Ambiente Virtual de Aprendizagem e responder a avaliação de reação.

As inscrições devem ser feitas no portal da Ejud-MS pelo link https://sejud.tjms.jus.br/index.php/secretaria/inscricao.

Acompanhe, em anexo, o passo a passo para o candidato se inscrever.

Saiba mais – Esta é a segunda edição do ano de 2022 do Curso de Preparação à Adoção – Nasce uma Família. Outra edição foi realizada no mês de março.

Com informações da assessoria de imprensa do TJMS.