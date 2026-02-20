Termina hoje prazo para matrícula em residências da Saúde com bolsas de até R$ 12 mil em Campo Grande

Encerra-se nesta quinta-feira (20) o prazo para matrícula nos programas de residência ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. As vagas contemplam as áreas de saúde mental e saúde da família, com bolsas que podem chegar a R$ 12 mil — consideradas entre as mais atrativas do país.

Na área de saúde mental, são disponibilizadas nove vagas para residência multiprofissional, distribuídas entre enfermagem, psicologia e serviço social, além de duas vagas para residência médica em psiquiatria.

Em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), a prefeitura oferece ainda 36 vagas para residência médica em Medicina de Família e Comunidade. Os profissionais selecionados receberão bolsas de R$ 12 mil durante o período de especialização.

A cooperação também prevê 45 vagas para residência multiprofissional em Saúde da Família, com formação nas áreas de educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia e serviço social.

Os candidatos aprovados na primeira chamada devem comparecer à Gerência de Educação em Saúde, na sede da secretaria, munidos da documentação exigida em edital. O não comparecimento dentro do prazo resultará em desclassificação e convocação de candidatos da lista subsequente.

As atividades estão previstas para começar no início de março, com aulas teóricas e práticas realizadas nas unidades da Rede Municipal de Saúde.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

