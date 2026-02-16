Terceira noite de Carnaval reúne 12 mil pessoas na Esplanada

A terceira noite de Carnaval na Esplanada Ferroviária reuniu cerca de 12 mil pessoas neste domingo (15), conforme estimativa da GCM (Guarda Civil Metropolitana). O número confirma o que se viu ao longo da noite com muita animação, famílias, amigos e foliões se divertindo com muita alegria e responsabilidade.

Ponto tradicional do Carnaval, a Esplanada foi tomada pelo clima festivo, reafirmando sua importância como um dos principais espaços de celebração popular na Capital.

A organização foi fundamental que contou com atuação integrada das equipes da Guarda Civil Metropolitana, órgãos de trânsito e demais forças de apoio do município, o evento transcorreu de forma segura, garantindo conforto e proteção ao público presente.

Além do esquema de segurança, os foliões contaram com estrutura de apoio e atendimento no local, incluindo base de primeiros socorros instalada pela Secretaria Municipal de Saúde, assegurando que todos pudessem aproveitar a programação com mais tranquilidade.

A programação foi encerrada perto das 00h e nesta segunda-feira (16), a folia segue com mais agitação com os blocos de rua e a primeira noite do desfile das escolas de samba na região da Praça do Papa, ampliando a agenda festiva na Capital.

