Tentativa de estupro e assalto leva PM a reforçar segurança no Parque dos Poderes

Após a tentativa de estupro contra uma corredora ontem (26) no Parque dos Poderes, em Campo Grande, a PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) informou que está analisando a demanda para reforçar o policiamento no local, com o objetivo de prevenir e reprimir crimes na região, que registrou dois casos no mesmo dia.

Por volta das 5h15, conforme Registro de Ocorrência da PM, uma corredora relatou que foi surpreendida por um homem que tentou arrastá-la para uma área de mata. A vítima gritou por socorro e atraiu a atenção de populares. O suspeito fugiu e entrou na SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Durante a fuga, ele se feriu ao se chocar contra uma janela e foi contido por um guarda patrimonial. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem para a Santa Casa. A vítima foi levada para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Ela reconheceu o agressor, e o caso foi registrado como tentativa de estupro e dano ao patrimônio público.

Horas depois, ainda na manhã de quarta-feira (26), um bibliotecário de 29 anos foi assaltado enquanto praticava exercícios no mesmo parque. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi abordado por um assaltante armado com uma faca. O criminoso exigiu a chave do carro, celular, óculos e relógio da vítima, além de obrigá-la a realizar uma transferência via Pix no valor de R$300.

Após o roubo, o suspeito fugiu. O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) como roubo e extorsão.

Em nota, a PMMS informou que o patrulhamento preventivo é realizado diuturnamente no Parque dos Poderes pelas equipes de radiopatrulha do 9º Batalhão e por unidades de atuação especializada. Segundo a corporação, as rondas e abordagens são intensificadas conforme o emprego operacional das viaturas e com base na análise de boletins de ocorrência e das demandas da comunidade local.

A PM destacou ainda que, na próxima quarta-feira (3), terá início a operação Boas Festas – 2025, que reforçará o policiamento em Campo Grande, inclusive no Parque dos Poderes, e em municípios do interior, para garantir que a população aproveite o período festivo.

