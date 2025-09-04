Tempo firme e chances chuvas são indicados nesta quinta-feira em MS

Chuvas serão de intensidade fraca a moderado e podem ocorrer tempestades

Nesta quinta-Feira (04), a previsão indica tempo firme com sol e aumento gradual de nebulosidade, com mudança nas condições atmosféricas ao longo da quinta-feira. São previstas chuvas de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de tempestades

acompanhadas de raios e rajadas de vento e leve queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sul, pantaneira e sudoeste do estado.

Essa situação ocorre devido a aproximação e o avanço de uma frente fria, aliado a atuação de uma área de baixa pressão

atmosférica. Aliado a estes sistemas, o transporte de calor e umidade e o avanço de cavados deve favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir 29°C em Ponta Porã e Porto Murtinho e máximas de até 38°C em Aquidauana e Coxim. Estão previstas mínimas entre 17-21°C e máximas entre 29-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17-26°C e as máximas entre 29-38°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimasentre 18-21°C e máximas entre 32-38°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 33-35°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Com informações de Cemtec.

