Tempo instável continua em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira

Nesta terça-feira (02) o dia começa com sol e variação de nebulosidade, porém ao longo do período o tempo pode ficar instável dev ido ao aumento gradual de nuvens, favorecendo a formação de áreas de chuva em várias regiões do estado. Essa condição de instabilidade se mantém até a quarta-feira, (03).

Também são esperados os maiores acumulados de chuva, com valores que podem superar 40 mm em 24 horas em algumas localidades. A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, associada à passagem de cavados e à

influência de uma frente fria oceânica, cria ambiente favorável para a ocorrência de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A população deve ficar atenta às mudanças rápidas no tempo e aos alertas emitidos pelos órgãos oficiais.

Já na terça-feira (02/12) as temperaturas caem de forma significativa devido ao avanço das áreas de instabilidade. As temperaturas máximas ficam entre 24°C e 30°C.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 20°C e 24°C e máximas de 27°C a 33°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 23°C e 27°C e máximas de 28°C a 35°C.

Região Norte: Mínimas entre 21°C a 25°C e máximas de 26°C a 32°C.

Regiões Bolsão e Leste: Mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 28°C a 35°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 22°C e 23°C e máximas entre 27°C a 31°C.

Os ventos estarão mais variáveis entre o quadrante norte, oeste e sul, com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60-80 km/h.

