Temperaturas continuam altas e chegam a 38º em cidades do MS no fim de semana

A previsão para o final de semana, entre sexta-feira (03) a domingo (05), indica a continuidade do tempo quente e seco, com sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. São esperadas altas temperaturas, que tendem a ficar acima da média para o período, podendo atingir valores entre 35-38°C aliado a baixos valores de umidade relativa do ar entre 25-45%.

Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de uma alta pressão atmosférica. Este sistema meteorológico atua como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e chuvas em grande escala.

Na sexta-feira (03), com baixa probabilidade, espera-se pancadas de chuvas isoladas na região de Porto Murtinho e extremo sul do estado devido a aproximação de uma frente fria. Nestas regiões deverá ocorrer uma leve queda das temperaturas.

Além disso, o transporte de calor e umidade juntamente com um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai podem favorecer a formação de instabilidades. Porém, ao longo do final de semana, as temperaturas sobem novamente. A intensa massa de ar quente e seco segue impedindo o avanço das frentes frias para as demais regiões do estado, deixando o tempo quente e seco.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 32-36°C para as regiões sul, sudeste e leste. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 22-27°C e máximas entre 28-37°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 19-23°C e máximas entre 33-35°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-34°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com informações Cemtec-MS