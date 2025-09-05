“Temos orgulho de apresentar nossa Segurança Pública”, diz Riedel durante celebração dos 190 anos da PMMS

Em alusão aos 190 anos da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), militares da corporação foram homenageados com a Medalha do Mérito na manhã desta sexta-feira (5), em Campo Grande. Com a presença do Governador do Estado, Eduardo Riedel, a solenidade, ocorreu no Quartel do Comando Geral.

As comemorações do aniversário da PMMS contou com várias festividades ao longo deste ano. No entanto, hoje (5), foi dia da corporação celebrar junto de autoridades, militares e familiares.

Durante discurso, Riedel falou sobre o destaque nacional da corporação. “Não me canso de dizer que o Mato Grosso do Sul vive o momento que vive, muito em função da segurança pública que nós temos no nosso Estado. Quando vem o investimento, quando sentamos com aqueles que colocam seus recursos ou de terceiros no nosso Estado pra gerar emprego, renda, atrair pessoas, uma das primeiras questões abordadas é a segurança pública. E nós temos muito orgulho de apresentar a nossa segurança pública. Fizemos por merecer essa condição. E no que depender de mim, nós vamos continuar avançando pra sermos uma das melhores polícias militares do Brasil. Viva Mato Grosso do Sul, viva o nosso Brasil”, disse ele.

O Comandante-Geral, Coronel Renato dos Anjos Garnes, destacou a importância da profissão. “Ser policial exige coragem, dedicação e entrega, porque entregamos nossa vida para proteger a população”, ressaltou.

A solenidade contou ainda com a presença de demais autoridades, como o secretário da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Antônio Carlos Videira e o delegado-geral da Polícia Civil de MS, Lupérsio Degerone Lucio, e outros.

Homenageado

O professor e assessor parlamentar do Vice-Presidente da República Geraldo Alckmin, Dr. Cabrera, recebeu uma homenagem durante a solenidade. “É uma honra para todo cidadão brasileiro receber essa homenagem tão especial sobre os 190 anos da Instituição Polícia Militar, e nós temos aqui no Estado do Mato Grosso do Sul e Campo Grande, uma das cidades mais seguras. Por mais que o Brasil passe por uma turbulência nesse setor, Campo Grande é um exemplo, o índice de criminalidade vem diminuindo, a sensação de segurança vem aumentando, então nós temos que seguir o exemplo positivo no País”, parabenizou ele.

Corrida Noturna

Uma das festividades alusivas ao aniversário da PMMS é a Corrida Noturna 190. Cinco municípios do interior já realizaram a corrida e a próxima será na Capital, neste sábado (6). A largada será às 18h, em frente ao Quartel do Comando Geral da PMMS, no Parque dos Poderes.

Confira as próximas etapas do circuito:

06/09 – Campo Grande (Corrida 190);

20/09 – Campo Grande (Corrida do Choque);

05/10 – Fátima do Sul;

09/11 – Campo Grande (Corrida Ambiental – Trilha);

23/11 – Campo Grande (Desafio BOPE – Aventura).

Com Suelen Morales