TAF de seleção para bombeiros temporários começa dia 14 em Campo Grande

Candidatos ao cargo de bombeiro militar temporário no Estado começam a ser avaliados a partir da próxima segunda-feira (14), em Campo Grande. O Teste de Aptidão Física (TAF) faz parte do processo seletivo e foi convocado por meio de edital publicado nesta quinta-feira (10) no Diário Oficial do Estado. A aplicação das provas segue até o dia 25.

O local da avaliação é o Colégio Militar de Campo Grande, na Avenida Presidente Vargas, bairro Santa Carmélia. As atividades ocorrerão em dois períodos, manhã e tarde, e incluem corrida, flexão de braço, abdominal e natação.

Para fazer o teste, é preciso apresentar um atestado médico original, com data de emissão de até 15 dias antes da prova, contendo a declaração de que o candidato está apto a realizar o TAF. Mulheres gestantes devem apresentar laudos médicos com parecer ginecológico e cardiológico. Quem não apresentar os documentos exigidos será impedido de participar.

Além disso, é obrigatório levar documento de identificação com foto, de preferência o mesmo usado na inscrição. Trajes esportivos são exigidos, e para a prova de natação, é preciso touca e roupa de banho.

Segundo o edital, estão proibidos celulares, fones de ouvido, bonés, óculos escuros ou qualquer acessório que cubra as orelhas, salvo autorização prévia da comissão técnica. Mochilas com água e lanche leve são permitidas.

Todas as regras, horários e critérios de avaliação estão detalhados no edital, publicado entre as páginas 173 e 245 do Diário Oficial do Estado de quinta-feira.

