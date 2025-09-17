Tá sabendo? Campo Grande vai passar por um teste de alerta da Defesa Civil no próximo dia 27

Seu celular vai tocar às 14h (horário de MS), em tom de alarme, mas não precisa ficar com medo, será somente um teste.

Campo Grande foi selecionada para participar do novo sistema de alerta da Defesa Civil, o chamado Cell Broadcast, que acontecerá no dia 27 de setembro, às 14h (horário de Mato Grosso do Sul). O teste faz parte de um projeto nacional inovador, que busca melhorar a comunicação rápida e eficaz com a população em situações de risco.

O Cell Broadcast enviará mensagens de emergência diretamente aos celulares, independentemente do modo silencioso ou do aplicativo em uso. Durante o teste, os aparelhos exibirão um alerta sonoro e uma mensagem que só será retirada após o usuário confirmar o recebimento clicando em “OK”.

O coordenador municipal da Defesa Civil, Enéas de Carvalho Netto, explica que Campo Grande foi recentemente escolhida para participar do projeto, por isso a importância de divulgar a informação.

“Fomos convocados para esta reunião, em caráter de urgência, para viabilizar o projeto sem causar apreensão na população. Concordo plenamente. Já analisamos a questão com os envolvidos. A orientação para a população é para não criar pânico, pois será apenas um teste. O alerta só será interrompido quando a pessoa clicar em ‘OK’, confirmando que está ciente”, destaca Enéas.

E como funciona?

O sistema Cell Broadcast foi desenvolvido para emitir alertas diretos aos celulares, independentemente do uso do aparelho, modo silencioso ou aplicativo aberto no momento. Assim, qualquer pessoa que tenha um aparelho celular com linha ativa poderá receber a ligação, não precisa baixar aplicativo ou fazer inscrição.

Imagine que a Defesa Civil detecte uma tempestade forte com ventos acima de 100 km/h e chuvas intensas, capazes de causar alagamentos e riscos à população em situações classificadas como “grau vermelho”.

Nesse caso, o alerta será enviado diretamente para os celulares das pessoas que estiverem na área de risco. Atualmente, a emissão dos alertas via Cell Broadcast é feita somente pela Defesa Civil Nacional.

No teste, a mensagem exibida nos aparelhos (iOS ou Android) deixará claro que se trata de um teste, evitando confusão ou desordem.

Por isso, a Defesa Civil pede que a população não ligue para os telefones de emergência — 192 do SAMU, 193 do Corpo de Bombeiros Militar ou 199 da própria Defesa Civil — para não bloquear chamadas reais de socorro.

O Cell Broadcast já foi usado com sucesso em outros países para alertas de terremotos, tsunamis e conflitos, e agora chega ao Brasil para prevenir desastres climáticos. Em Campo Grande, que já enfrentou alertas vermelhos de tempestades este ano, o sistema promete fortalecer a proteção da população. No Brasil, já foi utilizado no Rio Grande do Sul e em regiões litorâneas com risco de deslizamentos.

Além de Campo Grande, as cidades de Dourados, Corumbá e Três Lagoas também participarão da avaliação. A escolha considerou a infraestrutura e atuação das Defesas Civis municipais.

Como será o teste no dia 27?

Às 14 horas, os celulares na área de Campo Grande receberão o alerta sonoro e a mensagem de teste. A Defesa Civil reforça que as pessoas não fiquem assustadas nem liguem para os órgãos de emergência, pois trata-se de uma simulação.

“Esse som pode causar ansiedade, mas pedimos calma. Basta clicar no ‘OK’ para confirmar o recebimento da mensagem. Isso ajuda a Defesa Civil a medir a abrangência do alerta e aprimorar o sistema”, afirma Enéas.

Um passo importante para a inovação

Sirlene Dias, gerente de apoio administrativo da Defesa Civil de Campo Grande, destaca que o município se insere numa linha de inovação, ampliando a comunicação com a população. “Campo Grande foi escolhida justamente pelo trabalho consistente da Defesa Civil local”, afirma.

A Defesa Civil reforça que o telefone 199 está disponível para esclarecimentos, mas não é necessário ligar durante o teste. A confirmação do alerta pelo usuário permitirá aprimorar a eficácia do sistema para futuras emergências.

“Desde que assumimos, percebemos a necessidade de melhorar a comunicação com a população. Já emitimos dezenas de alertas sobre condições climáticas, mas o Cell Broadcast é uma tecnologia que vai elevar nosso nível de resposta e proteção. Quem emitirá esse alerta será somente a Defesa Civil Nacional, caso julgue necessário”, finaliza Sirlene.

Então, não se esqueça, dia 27 de setembro, às 14h horário local, o seu telefone irá tocar, será a Defesa Civil fazendo um teste com objetivo de oferecer segurança para toda a população.

Por Prefeitura de Campo Grande