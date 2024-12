Sonora fica sem energia por 12 horas após rompimento de fio

Os moradores de Sonora, a 351 quilômetros de Campo Grande, ficaram mais de 12 horas sem energia elétrica, nesta sexta-feira (6) e sábado (7), causando diversos prejuízos à população, aos comércios e às indústrias. A causa da interrupção teria sido o rompimento de cabos de energia, segundo a Energisa.

A primeira interrupção ocorreu às 13h07, com retorno às 16h09, segundo o Idest. Porém, uma nova queda aconteceu às 18h48, e o fornecimento só foi restabelecido às 5h10 deste sábado (7), deixando toda a cidade sem energia durante a noite.

Por meio de nota, a Energisa apontou as principais causas do problema e as soluções emergenciais adotadas. De acordo com a empresa, cabos de energia se romperam após uma forte tempestade com descargas elétricas no estado do Mato Grosso, onde está localizada a rede de distribuição que abastece a cidade.

“A recomposição da rede é um trabalho de alta complexidade, e a empresa acionou um sistema alternativo para abastecer os clientes de forma mais rápida, restabelecendo a energia às 16h09, enquanto equipes trabalhavam para corrigir o problema na fonte principal. Entretanto, houve nova instabilidade às 18h48, e o fornecimento foi completamente restabelecido no sábado (6), às 5h10, após o reparo dos cabos rompidos na fonte principal”, declarou a empresa.

