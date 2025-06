Sommelier conduz degustação ilimitada em Festival de Vinhos no Comper Itanhangá

Evento acontece entre os dias 26 e 28 de junho

O consumo de vinhos cresce cada vez mais no Brasil, colocando o país em uma posição privilegiada, revelando uma cultura do vinho em expansão e adaptação às novas demandas do consumidor. Esse fortalecimento do segmento vitivinícola no território nacional se traduz em novas oportunidades para os produtores, comerciantes e apreciadores da bebida. Para capitalizar essa tendência, a Rede de Supermercados Comper promove a Feira de Vinhos em Campo Grande, que ocorre de 26 a 28 de junho e visa proporcionar aos amantes do vinho uma experiência rica e diversificada.

A Feira de Vinhos Comper apresenta um portfólio impressionante, com mais de 850 rótulos de vinhos nacionais e importados. Durante o evento, os consumidores poderão explorar uma ampla gama de opções de diferentes regiões, com preços atrativos. O sommelier Charles de Carvalho estará à disposição para auxiliar os participantes na escolha dos melhores vinhos, oferecendo dicas sobre harmonização e orientação sobre as peculiaridades de cada rótulo.

Além da equipe de especialistas, a feira contará com estandes de fornecedores de vinhos e frios, criando um ambiente que estimula uma verdadeira imersão nos sabores e aromas que a bebida oferece. “Queremos proporcionar uma experiência sensorial completa que celebre a rica cultura vitivinícola,” destaca Charles de Carvalho, sommelier do Grupo Pereira.

Com uma tradição de oferecer uma cartela de vinhos com importação exclusiva, a rede se destaca por dispor de mais de 250 rótulos provenientes de 13 países, abrangendo tanto o chamado Velho Mundo quanto o Novo Mundo.

Os ingressos para a Feira de Vinhos dão acesso a uma degustação ilimitada das bebidas em exposição. Os valores variam entre R$ 99,90 e R$ 79,90 (para clientes Vuon Card), disponíveis entre os dias 26 a 28 de junho, das 18h às 21h, no Comper Itanhangá.

Importante ressaltar que os ingressos para a Feira de Vinhos serão vendidos apenas no dia do evento, sendo recomendável a chegada antecipada para evitar filas. A entrada é restrita a maiores de 18 anos, visando garantir um ambiente seguro e voltado aos apreciadores da bebida.

Serviço:

Feira de Vinhos Comper

Data: de 26 a 28 de junho

Horário: das 18h às 21h

Local: Comper Itanhangá — Av. Ricardo Brandão, 6560, Itanhangá Park

Passaporte diário (degustação ilimitada): R$ 99,90 (R$ 79,90 para clientes Vuon)

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.