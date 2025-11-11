Solidariedade: Natal dos Correios realiza sonhos e ensina crianças a nunca deixar de acreditar

Os olhos curiosos e o brilho no sorriso das crianças entregando suas cartinhas ao Papai Noel dos Correios traduzem o verdadeiro espírito do Natal. Em cada folha escrita com esforço e imaginação, há mais do que um pedido de presente: há a crença de que alguém, em algum lugar, vai transformar um sonho em realidade.

Na Escola Municipal Professora Arlene Marques Almeida, localizada em uma região periférica de Campo Grande, 720 alunos foram contemplados este ano pela campanha Papai Noel dos Correios, a maior ação de solidariedade natalina do país. O projeto, que há 36 anos mobiliza madrinhas, padrinhos e voluntários em todo o Brasil, começou oficialmente nessa segunda-feira (10), com mais de 5,7 mil pedidos cadastrados em Mato Grosso do Sul.

O diretor da escola, professor Anderson Soares Muniz, conta que a experiência de participar da campanha foi emocionante desde o início.

“Nossa comunidade é vulnerável, atendemos cerca de 2.300 alunos, e esse processo de escrever as cartinhas foi um desafio bonito. Muitos ainda estão em fase de alfabetização, então o exercício foi também de aprender a escrever seus sonhos. Queríamos mostrar que, mesmo sendo uma escola periférica, ninguém deve deixar de sonhar, e graças a Deus todos os pedidos foram atendidos até agora”, afirmou.

O superintendente estadual dos Correios em Mato Grosso do Sul, Gelson Leonel, destacou a importância da campanha e o engajamento da população sul-mato-grossense.

“O Papai Noel dos Correios é uma corrente de solidariedade que emociona a todos nós. Ver o brilho nos olhos das crianças e o envolvimento das escolas mostra que a esperança continua viva. Cada carta adotada é um gesto de amor, e o sucesso da campanha depende do coração generoso das pessoas que acreditam no poder do Natal”, afirmou.

Sonhos simples, corações grandes

Entre os pedidos, há brinquedos, bolas, bicicletas e gestos de puro afeto. As madrinhas e padrinhos se emocionam com cada cartinha adotada, muitas delas escritas com letras tremidas e desenhos coloridos.

A advogada Fátima Trad Martins, que participa há três anos, conta que se sente realizada em fazer parte do projeto.

“Colaboro com muito prazer e alegria, porque as crianças acreditam no Papai Noel e merecem essa felicidade. Elas pedem coisas simples, do fundo do coração — um brinquedo, uma roupa, nada de ostentação. É uma ação que toca a alma”, relatou.

Já a empresária Sílvia Benítez, madrinha há oito anos e fundadora do grupo Mulheres que Indicam, já ajudou a realizar o sonho de mais de 3.500 crianças.

“Virei uma embaixadora do Papai Noel dos Correios. Já vi pedidos que me marcaram, como o de uma criança que pediu um sapato para o pai usar em uma entrevista de emprego. Outros pedem cestas básicas ou trabalho para os pais. Cada carta é um retrato de esperança. Adotar uma cartinha é uma responsabilidade linda, é tirar um sonho do papel”, contou emocionada.

Feliz em representar sua escola, a aluna Manuela Charã, de 10 anos, contou que pediu uma boneca bebê reborn e acredita que o Papai Noel não vai esquecer ninguém.

“Eu pedi duas bonecas reborn e Bobby Gods. O Papai Noel é muito bonzinho. Acredito que vai trazer presente pra mim e pra todas as crianças da minha escola e de Campo Grande.”

Felipe, de 8 anos, fã do jogador Cristiano Ronaldo e apaixonado por futebol, também deixou seu desejo registrado. “Pedi uma bola de futebol e uma bicicleta.”

Corrente do bem

A campanha Papai Noel dos Correios existe há 36 anos e já atendeu quase 7 milhões de cartinhas em todo o Brasil. Em 2024, 350 mil pedidos foram adotados. As crianças participantes são estudantes de escolas públicas até o 5º ano ou vivem em situação de vulnerabilidade social.

Em Mato Grosso do Sul, a campanha começou nesta segunda-feira (10) e convida a população dos 79 municípios do Estado a tirar do papel os mais de 5,7 mil pedidos já cadastrados. Podem participar crianças de 45 instituições selecionadas, entre escolas públicas e organizações da sociedade civil, e crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social.

A ação é nacional e ocorre em todo o país. Qualquer pessoa pode adotar uma cartinha em uma agência participante ou pelo Blog do Noel (blognoel.correios.com.br), onde estão disponíveis as cartas digitais.

Os presentes devem ser entregues presencialmente nos pontos oficiais indicados, devidamente identificados com as informações da carta.

Mais do que brinquedos, a ação entrega esperança. Cada envelope adotado é uma lembrança de que a solidariedade ainda move o mundo e que o espírito natalino continua vivo nas mãos de quem acredita, escreve e sonha.

Por Suelen Morales

