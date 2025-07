Sol predomina em MS nesta quinta com manhãs amenas e tardes quentes

Temperaturas chegam aos 31°C no norte do Estado; umidade do ar segue baixa no período da tarde

A quinta-feira (10) será marcada pelo predomínio do sol em Mato Grosso do Sul, com tempo firme e céu claro na maior parte do estado. As temperaturas seguem em elevação ao longo do dia, com mínimas entre 11°C e 16°C pela manhã e máximas que podem atingir até 31°C no norte do Estado, como em Pedro Gomes.

Em Campo Grande, os termômetros variam entre 15°C e 29°C, com ventos de fraca a moderada intensidade e rajadas ocasionais ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve cair para 20% nas horas mais quentes da tarde, o que exige atenção à hidratação.

Nas regiões sul e sudoeste, cidades como Dourados e Ponta Porã registram mínimas de 11°C, mas as máximas alcançam 28°C com tempo aberto. Já em Ladário e Três Lagoas, o calor será constante durante o dia, com máximas de 29°C e umidade mínima em torno de 25%. O tempo seco e os ventos fracos predominam em todo o Estado.

