Sistema OAB/MS, em parceria com o Hospital do Amor, promove evento especial no Dia da Mulher

No dia 11 de março, a OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul), em parceria com a CAAMS (Caixa de Assistência dos Advogados) e a ESAMS (Escola Superior da Advocacia), realizará um evento especial para comemorar o Dia da Mulher. A ação conta também com a colaboração do Hospital do Amor e tem como objetivo oferecer momentos de integração, bem-estar e conhecimento às advogadas sul-mato-grossenses.

O evento acontecerá das 9h às 17h, na sede da OAB/MS, localizada na Av. Mato Grosso, 1700, em Campo Grande-MS, com a programação seguida de um happy hour às 17h30.

O evento contará com palestras e capacitações sobre temas como direito, empreendedorismo e defesa pessoal. Além disso, serão oferecidas ações gratuitas voltadas à beleza e saúde da mulher, proporcionando um dia de cuidado e aprendizado.

Uma das atrações será um bazar beneficente, com itens variados à disposição das participantes. Toda a renda arrecadada será destinada ao Hospital do Amor, instituição referência no tratamento e prevenção do câncer.

Para encerrar o evento, um happy hour será promovido, garantindo um momento de confraternização entre as advogadas.

O Sistema OAB/MS convida todas as profissionais da advocacia a participarem dessa celebração especial, destacando a importância da valorização e do fortalecimento das mulheres na profissão.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.