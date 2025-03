Sesau cita que vacinação contra Influenza é proteção essencial neste período do ano

Com a chegada do outono, período marcado pelo aumento de doenças respiratórias, a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) iniciou ontem (27), a campanha de vacinação contra a Influenza. A iniciativa ocorre em um momento crucial, já que Mato Grosso do Sul registrou 934 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) nas últimas 11 semanas, sendo 26 confirmados para Influenza e resultando em 67 óbitos.

Diante desse cenário, a vacinação torna-se uma aliada essencial para reduzir a gravidade da doença, prevenir internações e aliviar a pressão sobre o sistema de saúde. A campanha, que contará com 25.300 doses iniciais, priorizará os grupos de maior risco, conforme diretrizes do Ministério da Saúde, incluindo idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades.

No primeiro dia da campanha de vacinação contra a Influenza 2025 em Campo Grande, a UBSF 26 de Agosto vacinou mais de 100 pessoas, a maioria idosos, somente no período da manhã. Esse dado reforça a adesão da população à imunização e a preocupação com a proteção contra doenças respiratórias durante o outono.

A superintendente de vigilância da SESAU, Veruska Lahdo, ressalta a importância da imunização. “A vacina é uma excelente ferramenta de prevenção, principalmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios. O grupo prioritário é definido com base em dados epidemiológicos, pois são as pessoas com maior risco de agravamento da doença. Além disso, seguimos todas as recomendações do Programa Nacional de Imunização, e há uma previsão de ampliação da vacinação para o público geral nos próximos meses.”

A vacina contra a Influenza estará disponível em todas as 74 unidades de saúde do município, e a SESAU estuda estratégias para ampliar a oferta em horários alternativos e pontos específicos nos fins de semana. Além disso, um Dia D da vacinação já está previsto para o dia 10 de maio, intensificando a imunização da população.

Sintomas e cuidados preventivos

A preocupação com doenças respiratórias é crescente, especialmente entre crianças e idosos. O pediatra Marcos Vinicius, diretor técnico do Pronto Atendimento Infantil do Tiradentes, explica que os sintomas iniciais da Influenza podem ser confundidos com um resfriado comum: “As crianças apresentam coriza, obstrução nasal, tosse e febre. O ideal é observar a evolução dos sintomas e procurar atendimento médico caso haja dificuldade respiratória ou persistência de febre por mais de 24 horas.”

Ele reforça que a etiqueta respiratória continua sendo uma aliada na prevenção: “Evitar contato com outras pessoas quando estiver gripado, higienizar as mãos com frequência e usar máscara são cuidados fundamentais para reduzir a disseminação do vírus.”

A população também reconhece a importância da vacinação. O professor aposentado Amorinho de Sousa, que compareceu à unidade de saúde para se vacinar, destaca: “Sempre mantenho minha carteirinha em dia. A imunidade baixa com a idade, então é essencial se proteger.” Já Vânia Fleury, de 77 anos, compartilha sua experiência: “Desde que passei a me vacinar todos os anos, não tive mais problemas com gripes severas.”

Com a chegada do período sazonal de doenças respiratórias, a recomendação dos especialistas e das autoridades de saúde é clara: buscar a imunização o quanto antes. A vacinação é um ato de cuidado coletivo, protegendo não apenas quem se vacina, mas também aqueles ao redor, reduzindo a circulação do vírus e prevenindo complicações graves.

Por Suelen Morales

