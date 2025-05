Serviços de castramóvel e vacinação contra a gripe acontece nesta tarde no Shopping Bosque dos Ipês

Atendimentos acontecem durante a tarde e vacinação contra a gripe é realizada em pontos da cidade

Neste sábado (17), acontece no Bosque dos Ipês serviços como casstramóvel, vacinação contra a gripe e exposição educativa sobre os cuidados com animais peçonhentos em Campo Grande.

A unidade móvel estará no shopping, atendendo principalmente a população da região Norte da cidade que tem animais de estimação. O atendimento será por ordem de chegada, das 14h às 17h, na portaria A, na área externa, no acesso do 1º piso, em frente à Praça Central. Confira os serviços que estarão disponíveis:

A ação acontece pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), por meio da CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses), entre os serviços disponíveis estão:

• Vacinação contra raiva para cães e gatos

• Coleta de sangue para diagnóstico rápido de Leishmaniose Visceral Canina

• Acolhimento de denúncia de maus tratos de animais

• Cadastro para castração de cães e gatos

Para a castração, o CCZ exige que o tutor tenha renda máxima de até 3 (três) salários mínimos. Não é necessário trazer o animalzinho para fazer o cadastramento. Ao lado do Castramóvel, será montada uma pequena área de exposição com insetos e animais peçonhentos. Nesse local, os técnicos farão orientações de cuidados preventivos e orientação em caso de acidentes.

Para as crianças, haverá pinturinha facial e pinturinha artística de morcego, gatinhos e outros animais, além da exposição com curiosidades de modelos didáticos de Morcego e Flebotomínio. Todos os visitantes receberão folhetos com informações sobre o CCZ e os serviços prestados.

Também haverá ação da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais), para promover o combate à Dengue com maquetes, microscópios e informativos. A exposição ficará localizada no acesso A, ao lado do CCZ.

Vacinação contra a gripe no fim de semana

Neste fim de semana, nos dias 17 e 18 de maio, também acontece ampla ação de vacinação contra a gripe em diversos pontos da cidade. O objetivo é facilitar o acesso da população, especialmente para aquelas pessoas que não conseguem se vacinar durante a semana.

Um dos principais destaques será a vacinação no Shopping Bosque dos Ipês, das 10h às 17h, onde o ponto de atendimento estará localizado no 1º piso, em frente à Positivamente Academias. E também na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45, sem necessidade de agendamento.

O Bosque é petfriendly

O acesso de animais de estimação é permitido no shopping obedecendo às regras de convivência. São bem-vindos: cães de médio e pequeno porte. Todos devem utilizar guia curta e não é permitido ingressar ou circular com cães de grande porte ou cães de guarda nas dependências do shopping. Já no interior das lojas, o acesso de animais fica a critério de cada operação. Nos corredores, há displays com saquinhos cata caca gratuitos. E na Praça de Alimentação, há uma área reservada para que os tutores possam fazer suas refeições acompanhados por seus pets.

Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados. Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site bosquedosipes.com. Siga a página do shopping nas redes sociais @bosquedosipes e fique por dentro de todas as novidades.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

