Senac leva inovação e tecnologia ao agro durante a Expogrande em Campo Grande

Programação inclui debates, projetos e palestras voltadas ao uso de tecnologia no setor

O Senac MS participa da 86ª edição da Expogrande, realizada entre os dias 9 e 19 de abril, com uma agenda voltada à conexão entre o agronegócio e soluções inovadoras.

As atividades acontecem no espaço PaviTech, onde a instituição apresenta projetos e promove discussões sobre o uso de tecnologia, gestão e educação profissional no campo. A proposta é aproximar o setor produtivo de ferramentas já disponíveis no mercado.

Diretora de Inovação do Senac MS, Ana Carina afirma que a presença na feira busca mostrar como a educação profissional pode contribuir com o agro. “Estamos aqui para mostrar que o Senac está inserido no sistema de inovação e que nossas soluções podem ser aplicadas ao agro”, disse.

Entre os destaques, a programação inclui uma roda de conversa sobre turismo rural e a Rota Bioceânica, realizada nesta sexta-feira (11), além de atividades concentradas no dia 13 de abril, com apresentação de projetos incubados e pré-incubados em um Demo Day.

Também estão previstas palestras sobre o uso de inteligência artificial no agronegócio e a apresentação do Programa Centelha, que oferece recursos de até R$ 140 mil para ideias inovadoras.

Consultor do Senac MS, Mário Márcio destaca que a proposta é ampliar a visão sobre o setor. “O agro precisa de tecnologia, inovação e gestão. E é exatamente isso que o Senac oferece”, afirmou.

A participação ocorre em parceria com Parktec CG, Destinos MS, Semadesc e Fundect, reforçando a integração entre diferentes áreas para impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado.