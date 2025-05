Semana Lixo Zero promove conscientização e entrega voluntária de resíduos na UFMS

A quarta edição da Semana Lixo Zero da UFMS começa na segunda-feira, 26, com atividades em todos os câmpus e entrega voluntária de resíduos sólidos. O evento é uma das primeiras ações da campanha Eu Respeito do próximo mês e, pela primeira vez, será realizado em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A iniciativa já deu a destinação correta para mais de 750 kg de lixo eletrônico em anos anteriores. A programação completa será disponibilizada neste link.

“A Semana Lixo Zero é uma ação estratégica e educativa que vai muito além da destinação correta de resíduos. Para nós, ela representa uma oportunidade de promover a consciência ambiental, o engajamento cidadão e a responsabilidade coletiva dentro e fora da Universidade”, avalia a pró-reitora de Cidadania e Sustentabilidade (Procids), Vivina Sol.

“Através de atividades práticas, como o plogging, campanhas de arrecadação e rodas de conversa, conseguimos dialogar com a comunidade sobre temas fundamentais como sustentabilidade, consumo consciente e economia circular. É um momento em que a Universidade cumpre seu papel social de formar cidadãos comprometidos com o futuro do planeta. Além disso, a Semana Lixo Zero reforça os compromissos da UFMS com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas”, reforça a pró-reitora.

Até 6 de junho há uma extensa lista de atividades programadas para serem realizadas na Cidade Universitária e nos câmpus. “Nesta edição, um destaque é o Mutirão do Bem – Plogging na UFMS, uma ação colaborativa que propõe caminhadas ecológicas pelos câmpus e espaços públicos como praças e parques, com o objetivo de recolher resíduos ao longo do trajeto. Essa atividade reúne esforços da Diretoria de Sustentabilidade, ligada à Procids; da Diretoria de Esporte e Lazer, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte; e dos câmpus em todo o Estado”, explica o diretor de Sustentabilidade (Dides), Leonardo Chaves.

Outro destaque da programação é a entrega voluntária dos resíduos. “Também reforçamos a importância dos pontos de entrega voluntária de resíduos, que estarão disponíveis em todos os câmpus. Cada unidade receberá tipos específicos de resíduos, portanto é essencial que a comunidade fique atenta às datas e orientações locais”, acrescenta o diretor.

Expectativas

“As expectativas para a edição 2025 são bastante positivas. Ampliamos o diálogo com os câmpus e fortalecemos parcerias locais, o que deve resultar em maior alcance e diversidade nas ações. Esperamos aumentar significativamente o número de participantes e também a quantidade de resíduos corretamente encaminhados para reciclagem ou descarte ambientalmente adequado”, reforça Chaves.

Para o diretor da Dides, outro ponto importante é a integração com o Mês do Meio Ambiente e a campanha institucional Eu Respeito. “Isso que nos permite somar forças e promover uma agenda mais ampla de sustentabilidade e cidadania. Esperamos que a comunidade universitária e a sociedade local se envolvam ativamente, tornando a Semana Lixo Zero UFMS 2025 um exemplo de mobilização e transformação”, salienta.

Como participar

“A maioria das atividades não exige inscrição prévia. Em geral, será disponibilizado um formulário de presença on-line, que deve ser preenchido para que os participantes recebam a certificação. Quase todas as atividades oferecem certificado de participação. Na edição de 2024, por exemplo, emitimos 793 certificados, demonstrando o engajamento da comunidade acadêmica e da sociedade”, destaca Chaves.

“Gostaria de convidar toda a comunidade universitária da UFMS e a população dos dez municípios onde estão localizados nossos câmpus a participarem ativamente da Semana Lixo Zero UFMS 2025. Todos os anos, temos uma boa adesão às atividades, mas nosso objetivo é envolver ainda mais pessoas e fortalecer a cultura do cuidado com o meio ambiente”, reforça o diretor.

“A participação na arrecadação de resíduos tem sido extremamente positiva e bem aceita pela comunidade. Reforço também nosso agradecimento às instituições parceiras, que contribuem com o recolhimento e a destinação correta dos resíduos em todos os municípios envolvidos. Contamos com vocês para juntos fazermos a diferença!”, finaliza.

Com informações da UFMS.

