Semana do Consumidor em Jardim contará com palestras, cadastro de tarifa social e negociação de dívidas

A Semana do Consumidor de Jardim, realizada pelo Procon da cidade vai acontecer de 11 a 15 de março. O objetivo é divulgar os serviços oferecidos à população e garantir as boas práticas de relacionamento entre comerciantes e consumidores.

A programação diária será divulgada nas redes sociais da Prefeitura. Estão previstas palestras em escolas do Ensino Médio e universidades para orientar os estudantes quanto aos direitos e aos deveres do consumidor, além das atribuições do Procon e do Código de Defesa do Consumidor.

Haverá também um mutirão de renegociação de dívidas para cidadãos que estiverem inadimplentes, de forma que consigam reajustar sua capacidade de cumprir pagamentos e resgatar crédito.

O cadastro de tarifa social também é uma importante ferramenta para que as famílias ou pessoas que não consigam arcar com despesas como água e energia elétrica possam ser atendidas, garantindo dignidade e qualidade de vida.

Essa é a primeira vez que o Município realiza o evento, em alusão ao Dia do Consumidor, celebrado no dia 15 de março. O Procon da cidade de Jardim fica localizado na Avenida Cel. Stuck, 165, no Centro Comercial Ramez Tebt

