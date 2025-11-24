Semáforos serão instalados em dois cruzamentos da Av. Guaicurus após aumento no tráfego

Intervenção atende exigência de mitigação ligada a novos empreendimentos habitacionais na região do Anhanduizinho

A Avenida Guaicurus passará por mudanças no trânsito a partir de 25 de novembro de 2025. Dois cruzamentos, com a Rua da Divisão e com a Rua dos Gonçalves, receberão semáforos como parte de um reordenamento viário informado pela Agetran. As intervenções integram as contrapartidas exigidas da MRV, responsável por empreendimentos habitacionais recentes no entorno.

Nos últimos anos, a expansão de conjuntos residenciais no Anhanduizinho elevou significativamente o fluxo de veículos, criando pontos de lentidão e conflitos de circulação. A demanda por ajustes já havia sido identificada por técnicos da agência diante do crescimento acelerado da área.

O reordenamento faz parte das medidas de mitigação previstas na legislação municipal. Quando um empreendimento gera impacto direto na mobilidade, a empresa deve executar melhorias na via pública, como adequações de geometria, reforço de sinalização, dispositivos de segurança ou ampliação da capacidade da via.

