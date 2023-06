Seis passageiros do ônibus que tombou em São Gabriel do Oeste seguem em estado grave

Pacientes estão internados na Santa Casa de Campo Grande onde recebem atendimento especializado

Seis passageiros do ônibus que tombou em São Gabriel do Oeste, na madrugada de segunda-feira (12), seguem em estado grave na Santa Casa, sendo que um deles está intubado, em estado crítico. A informação foi confirmada em comunicado oficial enviado ao jornal O Estado, pela empresa de ônibus Andorinha. A suspeita é que a chuva e a neblina que predominavam na via, naquele momento, tenham atrapalhado a visibilidade do condutor e causado o acidente.

Cabe lembrar que o ônibus da empresa Andorinha saiu de Cuiabá, na noite de domingo (11) e, por volta das 3h20, o motorista Antônio Marcos perdeu o controle do veículo em uma rotatória, em São Gabriel do Oeste, há aproximadamente 140 quilômetros de Campo Grande. O ônibus tombou, causando o acidente.

No momento do ocorrido haviam 28 passageiros, além do segundo motorista. Conforme a empresa de transporte, sem apresentar ferimentos, 10 passageiros foram liberados e seguiram em outro ônibus, da mesma instituição, para Campo Grande. Contudo, 17 passageiros e o motorista foram levados para o Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, para atendimento. Diante da gravidade dos casos, sete deles foram transferidos com urgência para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme a última atualização, dos 18 pacientes hospitalizados, seis estão em estado grave, um em estado crítico (intubado) e 11 estão recebendo atendimento na área amarela, não considerado grave. Além das vítimas internadas na Santa Casa, uma idosa de 74 anos ficou presa nas ferragens e morreu no local. Sobre as vítimas internadas em São Gabriel do Oeste, a informação obtida pelo jornal O Estado é de que nenhuma está em estado grave. A Andorinha ainda reforçou que todas as famílias estão recebendo suporte necessário. “Uma equipe multidisciplinar da empresa está acompanhando e dando suporte a todos.”

Adaptação para atendimentos

Mesmo lidando com a superlotação nas últimas semanas, ao ter conhecimento do acidente, a Santa Casa precisou se readequar em questão de minutos, para atender a

todos os pacientes, em decorrência do número de vítimas encaminhadas para a unidade. “Adaptamos a área verde para recebê-los, priorizando os casos mais graves e agilizando leitos de CTI. O hospital todo atuou conforme previsto no plano, proporcionando um rápido atendimento e encaminhamento dos pacientes. As famílias também receberam apoio e estão alocadas em uma área específica”, completou o Dr. Bonilha, coordenador médico do pronto socorro.

A ativação bem-sucedida do Plano de Atendimento a Múltiplas Vítimas demonstrou a capacidade da Santa Casa de Campo Grande em lidar com situações de emergências e garantir a melhor assistência possível aos pacientes, em momentos críticos. O hospital continuará monitorando a situação e está preparado para mais demanda, se necessário. “A Santa Casa já está montando plano de atendimento há algum tempo e, felizmente, estamos bem organizados. Já estamos preparados para receber várias vítimas, como de praxe. A equipe médica está bem coordenada e o acolhimento aos familiares está sendo uma de nossas prioridades. Graças a essa preparação, tudo está sob controle”, afirmou o gerente de Apoio Administrativo, Sebastião Teles.

Já a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, em nome da Diretoria Coorporativa do hospital, demonstrou apoio aos pacientes. “Nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias.”

Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

