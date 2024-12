Segunda edição: Feirão MS Moradia inicia nesta quinta-feira com mais de 400 imóveis disponíveis

A partir de amanhã (5) e até domingo (8), a Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) promoverá a segunda edição do Feirão MS Moradia com o intuito de divulgar o programa do Governo do Estado, ajudando assim as famílias a realizarem o sonho da casa própria.

O evento será realizado das 10h às 22h no Shopping Norte Sul Plaza, em parceria com empresas do setor imobiliário.

Por meio do projeto, que já atendeu mais de 2,5 mil famílias, outras pessoas podem conseguir, de forma facilitada, a aquisição da residência através do valor conquistado para a entrada, somando-se com outros subsídios, tornando o imóvel mais acessível.

“Com o Bônus Moradia é possível que o cidadão consiga até R$ 32 mil para a entrada do financiamento, podendo receber também subsídios do Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, e o FGTS. Somando todos esses benefícios algumas pessoas conseguiram quitar o valor integral da entrada”, destacou a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.

Para este feirão estarão presentes seis empresas que fazem parte do setor imobiliário, com mais de 400 imóveis, entre casas e apartamentos, no valor de até R$ 230 mil. Além disso, uma equipe da Agehab está junto para realizar toda assistência necessárias aos beneficiários que sonham em adquirir seu primeiro imóvel próprio.

Projeto Bônus Moradia

Para ter direito ao subsídio, o cidadão precisa estar cadastrado no banco de inscritos da Agehab/MS, ter renda familiar de até R$ 7.050, não possuir imóvel em seu nome e não ter sido beneficiado com casa em outro programa habitacional. Para o financiamento é necessário ser aprovado na análise da Instituição Financeira. O valor do subsídio varia de R$ 12 mil a R$ 32 mil, conforme a renda familiar e o município do beneficiado.

