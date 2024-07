Sanesul fornece mais de 1,5 milhão de litros de água bruta para combate aos incêndios no Pantanal

Em junho foram realizadas 68 retiradas dos reservatórios da Sanesul, cerca de 539 m³, o que corresponde a 539 mil litros de água

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) forneceu mais de 1,5 milhão de litros de água que estão ajudando no combate aos incêndios do Pantanal desde o início de junho.

Neste mesmo mês foram realizadas 68 retiradas dos reservatórios da Sanesul, cerca de 539 m³, o que corresponde a 539 mil litros de água. O cargueiro KC-390 Millenium foi responsável por despejar mais de 300 mil litros de água no Pantanal.

Segundo o boletim diário da Operação Pantanal 2024, mais de 100 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado estão atuando no combate aos incêndios, além do suporte de 38 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, além de militares da Ligabom (Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil), das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira), da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, agentes de Ibama, ICMBio e brigadistas do PrevFogo.

