Sanesul e MS Pantanal ampliam a rede de esgoto em municípios de MS

A Ambiental MS Pantanal, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul, dará início, a partir de abril, a um novo ciclo de obras voltadas à expansão da rede de esgoto no Estado. As intervenções fazem parte da Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre a empresa, a Sanesul e o Grupo Aegea, com o objetivo de ampliar a cobertura do saneamento básico em diversos municípios sul-mato-grossenses.

Nesta etapa, serão beneficiadas as cidades de Sete Quedas, Selvíria, Sonora, Rio Verde e Eldorado. Nesses municípios, está prevista a implantação de 325 quilômetros de rede coletora, que irão interligar aproximadamente 18 mil residências ao sistema de esgotamento sanitário. A expectativa é que cerca de 50 mil famílias passem a ter acesso a serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e das condições de saúde pública.

Meta de cobertura e investimentos no setor

De acordo com o diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Buim, a parceria com a Sanesul tem sido essencial para a ampliação da infraestrutura de saneamento no estado. Ele reforça que a meta é elevar a cobertura da rede de esgoto de 68% para 86% até abril de 2026.

“Nossa previsão é atingir aproximadamente 824 quilômetros de rede coletora até abril de 2026, beneficiando mais de 206 mil pessoas em Mato Grosso do Sul”, destaca Buim.

A Parceria Público-Privada (PPP) foi criada com o objetivo de impulsionar investimentos na coleta, afastamento e tratamento de esgoto, com a meta de universalizar o saneamento básico no estado até 2031. Desde o início da operação, em 2022, já foram instalados 522 quilômetros de rede, possibilitando a conexão de mais de 78 mil Sul-mato-grossenses ao sistema de esgotamento sanitário em 20 municípios atendidos pela concessionária.

