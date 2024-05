Salas do Empreendedor prestaram cerca de 200 atendimentos durante a Semana do MEI

Quem estava precisando colocar o MEI (Microempreendedor individual) em dia aproveitou a última semana para se regularizar. É que a 15ª edição da Semana do MEI, evento nacional organizado pelo Sebrae, encerrou na última sexta-feira (24) com a oferta de diversos serviços para a população. Em Campo Grande, a Prefeitura foi parceira do evento e colocou as quatro Salas do Empreendedor para receber os campo-grandenses.

Foram 189 atendimentos nos cinco dias de eventos, que foram desde emissão da inscrição municipal e alvará de funcionamento, a emissão de certidões de regularidade fiscal e diversos outros serviços que objetivaram prestar orientação ou agilizar a implantação de empreendimentos no Município. Os serviços são gratuitos e não precisam ser agendados.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos. A Semana do MEI foi uma oportunidade de resolver pendências do negócio ou tirar dúvidas. A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio junto a outros 75 pontos por todo o estado esteve com as Salas do Empreendedor abertas no período dando todo suporte necessário para os microemprrendedores”, explica o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Jr.

Em Campo Grande, o microempreendedor individual representa a maior parte dos pequenos negócios. O MEI soma 71,3 mil CNPJS, o que equivale a 60,8% das MPEs na Capital. Já em Mato Grosso do Sul, são 165,8 mil empreendedores formalizados neste porte, correspondendo a 56,7%% das micro e pequenas empresas (MPEs) do estado, de acordo com dados atualizados da Receita Federal.

Confira onde estão localizadas as Salas do Empreendedor:

Sala do Empreendedor da Incubadora Francisco Giordano Neto → na própria Sidagro, Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira. Telefone 4042-0497, Ramal 2429.

Sala do Empreendedor da Incubadora Mário Covas → Rua Leandro da Silva Salina, 668, Mário Covas. Telefone 4042-0497, Ramal 2427.

Sala do Empreendedor da Incubadora Norman Edward Hanson → CRAS São Conrado, Rua Livino Godói, 777 – São Conrado. Telefone 4042-0497, Ramal 2424.

Sala do Empreendedor da Incubadora Zé Pereira → Rua Eugênio Peron, 676, Zé Pereira. Telefone 4042-0497, Ramal 2426.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

