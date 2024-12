Saiu o resultado da seleção de atrações artísticas e oficinas para o 3º Campão Cultural

Nesta quarta-feira (18), a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (18) a homologação do resultado da seleção de atrações artísticas e oficinas para a 3ª edição do Festival Campão Cultural.

A partir deste resultado, abre-se o período de três dias úteis para o envio de recursos, nos trâmites do edital.

Os selecionados no resultado provisório, como selecionados e suplentes, respeitando rigorosamente os critérios descritos no Edital, e em ordem classificatória, podem ser conferidos clicando AQUI.

Com informações da Fundação de Cultura de MS.