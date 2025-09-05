“Ronda Segura” intensifica ações da Guarda Civil Metropolitana no Centro da Capital

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande n. 8.048 desta sexta-feira (5), a Resolução Conjunta Semades/Sesdes nº 01/2025, que institui o Programa “Ronda Segura”, destinado à proteção e apoio à atividade empresarial no Centro de Campo Grande.

A medida, resultado da parceria entre a Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável) e a Secretaria Especial de Sesdes (Segurança e Defesa Social), tem como objetivo intensificar, organizar e priorizar as rondas realizadas pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) e demais forças de segurança do município, com foco na prevenção e redução de ocorrências contra comerciantes e empreendedores locais.

O programa prevê ainda a criação de um Cadastro Municipal de Empresários Participantes, que permitirá reunir informações de identificação, localização dos estabelecimentos e pontos de maior vulnerabilidade, de acordo com a percepção dos empresários. Esses dados serão utilizados exclusivamente para o planejamento e execução das rondas, respeitando a legislação de proteção de dados pessoais.

O “Ronda Segura” também será reconhecido como programa de atenção ao desenvolvimento local, podendo contar com apoio do Pró-Cooperação, criado pela Lei Municipal nº 6.897/2022, para garantir insumos, materiais e pequenos reparos necessários às ações de segurança.

Para o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga da Silva Assis, a iniciativa representa um avanço no fortalecimento da parceria entre poder público e setor produtivo. “Com o Ronda Segura, intensificamos a presença das forças de segurança no Centro e reforçamos nosso compromisso de apoiar quem empreende e movimenta a economia da nossa cidade. É uma ação que une proteção, desenvolvimento e confiança mútua”, destacou.

Por Prefeitura de Campo Grande