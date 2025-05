Rio Verde dá passo importante rumo à universalização do saneamento

O município de Rio Verde de Mato Grosso, MS, inicia neste mês uma transformação histórica em sua infraestrutura urbana: o começo das obras de ampliação da rede de esgoto, uma ação estratégica que integra a política de universalização do saneamento básico em MS, conduzida pela SANESUL, em parceria com a Ambiental MS Pantanal, no âmbito da Parceria Público-Privada (PPP).