Região da Mata do Jacinto passa por manutenção na água e morador pede por melhorias

Ficando sem água na região por algumas vezes, o morador da Rua Hugo Pereira do Valê, no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande, reclamou da situação e pediu por melhorias.

À reportagem, o idoso relatou o episódio mais recente em que ficou sem o abastecimento de água. “No último domingo (1º), estávamos com visita em casa e, quando vimos, não tinha água de novo. Fica oscilando, e está assim há alguns dias já. E bem no almoço de domingo aconteceu novamente. Passamos por esse constrangimento, louças sujas na pia, mas não tinha o que fazer. E água é essencial, não dá pra ficar sem”, disse ele.

De acordo ainda com o morador, a falta de água tem ocorrido em toda a rua, e não apenas em sua residência. “Ligamos na concessionária, e eles alegam estar em manutenção nossa região, mas faz dias isso já”.

Procurada pelo jornal O Estado MS, a Águas Guariroba informou que “o abastecimento está normalizado no bairro, sendo que não há registros recentes de anormalidades ou manutenções na região. A concessionária pondera que, ainda assim, enviará uma equipe ao local para verificar a pressão da água nas residências. A Águas Guariroba também reforça que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada nos canais oficiais: 0800 642 0115 (SAC e WhatsApp), site www.aguasguariroba.com.br e aplicativo Águas APP.

