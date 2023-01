Região da Cascalheira receberá área para visitantes

Com objetivo de atrair turistas e preservar a área, a Cascalheira região em Três Lagoas, cidade localizada a 320 km da Capital, com beleza extraordinária ganhará um centro para visitantes.

A iniciativa foi divulgada pelo prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que afirmou já ter o projeto.

O Prefeito Ângelo Guerreiro afirmou que este é um grande projeto que está sendo desenvolvido. “Dentro dos próximos anos vai possibilitar que mais pessoas possam conhecer esta região repleta de belezas, criando mais um importante ponto turístico em Três Lagoas”, comentou o gestor.

Com o objetivo de melhorar a conservação da região e organizar a visitação, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), iniciou a elaboração de um projeto para cercamento e implantação de um centro de visitantes com sanitários, área de convivência, auditório e uma plataforma de observação onde terá uma vista panorâmica do Rio Paraná e das lagoas existentes na região. O complexo de visitação será denominado Parque da Cascalheira.

De acordo com o Biólogo Flávio Fardin, a região vai favorecer as atividades recreativas de contato com a natureza, como caminhadas por trilhas, corridas, contemplação da natureza e mesmo uma modalidade ainda pouco comum que é a observação de aves, pois na região já foram catalogadas mais de 300 espécies de aves de acordo com levantamentos realizados.

Para o projeto das edificações tem se buscado a utilização de materiais mais rústicos paras as construções, como revestimentos de madeira, de modo a harmonizar com a paisagem natural, destaca o Secretário de Meio Ambiente e Agronegócio, José Mauro De Grandi Junior.

