Rede de esgoto se espalha por seis regiões de Campo Grande nesta semana

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Intervenções da Águas Guariroba ampliam a infraestrutura de saneamento e preparam novas áreas para receber o serviço

Entre os dias 23 e 27 de março, a Águas Guariroba executa novas frentes de implantação de rede de esgoto em diferentes regiões de Campo Grande. As intervenções fazem parte do planejamento estratégico da concessionária para expandir a cobertura do sistema e fortalecer a infraestrutura de saneamento da cidade.

As equipes estarão mobilizadas nos seguintes locais:

Jardim dos Estados

  • Rua Alagoas
  • Rua Goiás

Guanandi II

  • Rua Anicuns
  • Rua Guaruva
  • Rua Cabedelo
  • Rua Caratinga
  • Rua Cocal
  • Rua Comodoro

Tijuca

  • Rua Souto Maior
  • Av. Marechal Deodoro
  • Rua Maracantins
  • Rua Cabo Verde
  • Rua Imburus
  • Rua Guaxis
  • Rua Nhambiquara
  • Rua Culuene

Vila Eliane

  • Rua Joaquim Vieira de Almeida

Estrela Dalva

  • Rua Horácio Lemos
  • Rua Nascim Abraão
  • Rua Clark

Itamaracá

  • Rua Abadia Mafalda Pereira Souza
  • Rua Filomena Segundo Nascimento
  • Rua Joana Maria de Souza
  • Rua Georgina Pereira Barbosa
  • Rua Graciana Maria do Rosário

Os serviços incluem abertura de valas, assentamento de tubulação e preparação para futuras interligações domiciliares, ampliando o acesso ao sistema de esgotamento sanitário e contribuindo diretamente para a saúde pública e a preservação ambiental.

Durante a execução das obras, pode haver interdições parciais nas vias. Todas as áreas em intervenção são devidamente sinalizadas para garantir a segurança de moradores, pedestres e motoristas.

Com investimentos contínuos, a Águas Guariroba reforça seu compromisso com a universalização do saneamento e com o desenvolvimento sustentável de Campo Grande.

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.

 

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