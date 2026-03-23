Rede de esgoto se espalha por seis regiões de Campo Grande nesta semana

Intervenções da Águas Guariroba ampliam a infraestrutura de saneamento e preparam novas áreas para receber o serviço
Entre os dias 23 e 27 de março, a Águas Guariroba executa novas frentes de implantação de rede de esgoto em diferentes regiões de Campo Grande. As intervenções fazem parte do planejamento estratégico da concessionária para expandir a cobertura do sistema e fortalecer a infraestrutura de saneamento da cidade.
As equipes estarão mobilizadas nos seguintes locais:
Jardim dos Estados
- Rua Alagoas
- Rua Goiás
Guanandi II
- Rua Anicuns
- Rua Guaruva
- Rua Cabedelo
- Rua Caratinga
- Rua Cocal
- Rua Comodoro
Tijuca
- Rua Souto Maior
- Av. Marechal Deodoro
- Rua Maracantins
- Rua Cabo Verde
- Rua Imburus
- Rua Guaxis
- Rua Nhambiquara
- Rua Culuene
Vila Eliane
- Rua Joaquim Vieira de Almeida
Estrela Dalva
- Rua Horácio Lemos
- Rua Nascim Abraão
- Rua Clark
Itamaracá
- Rua Abadia Mafalda Pereira Souza
- Rua Filomena Segundo Nascimento
- Rua Joana Maria de Souza
- Rua Georgina Pereira Barbosa
- Rua Graciana Maria do Rosário
Os serviços incluem abertura de valas, assentamento de tubulação e preparação para futuras interligações domiciliares, ampliando o acesso ao sistema de esgotamento sanitário e contribuindo diretamente para a saúde pública e a preservação ambiental.
Durante a execução das obras, pode haver interdições parciais nas vias. Todas as áreas em intervenção são devidamente sinalizadas para garantir a segurança de moradores, pedestres e motoristas.
Com investimentos contínuos, a Águas Guariroba reforça seu compromisso com a universalização do saneamento e com o desenvolvimento sustentável de Campo Grande.
Referência no Saneamento
A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.
Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.