Rede de esgoto se espalha por seis regiões de Campo Grande nesta semana

Intervenções da Águas Guariroba ampliam a infraestrutura de saneamento e preparam novas áreas para receber o serviço

Entre os dias 23 e 27 de março, a Águas Guariroba executa novas frentes de implantação de rede de esgoto em diferentes regiões de Campo Grande. As intervenções fazem parte do planejamento estratégico da concessionária para expandir a cobertura do sistema e fortalecer a infraestrutura de saneamento da cidade.

As equipes estarão mobilizadas nos seguintes locais:

Jardim dos Estados

Rua Alagoas

Rua Goiás

Guanandi II

Rua Anicuns

Rua Guaruva

Rua Cabedelo

Rua Caratinga

Rua Cocal

Rua Comodoro

Tijuca

Rua Souto Maior

Av. Marechal Deodoro

Rua Maracantins

Rua Cabo Verde

Rua Imburus

Rua Guaxis

Rua Nhambiquara

Rua Culuene

Vila Eliane

Rua Joaquim Vieira de Almeida

Estrela Dalva

Rua Horácio Lemos

Rua Nascim Abraão

Rua Clark

Itamaracá

Rua Abadia Mafalda Pereira Souza

Rua Filomena Segundo Nascimento

Rua Joana Maria de Souza

Rua Georgina Pereira Barbosa

Rua Graciana Maria do Rosário

Os serviços incluem abertura de valas, assentamento de tubulação e preparação para futuras interligações domiciliares, ampliando o acesso ao sistema de esgotamento sanitário e contribuindo diretamente para a saúde pública e a preservação ambiental.

Durante a execução das obras, pode haver interdições parciais nas vias. Todas as áreas em intervenção são devidamente sinalizadas para garantir a segurança de moradores, pedestres e motoristas.

Com investimentos contínuos, a Águas Guariroba reforça seu compromisso com a universalização do saneamento e com o desenvolvimento sustentável de Campo Grande.

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.