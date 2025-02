Recursos são repassados para escolas de samba de Corumbá fazerem Carnaval

Na tarde de quarta-feira (12), foi formalizado o repasse de recursos financeiros para a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco). Ao todo serão repassados R$ 740 mil para as agremiações filiadas. O montante é para custeio da preparação dos desfiles de rua das escolas de samba deste ano.

“Diante das adversidades que encontramos, trabalhamos ao máximo para garantir que o Carnaval aconteça com toda a sua força e tradição. Buscamos parcerias e conseguimos apoios. Agradeço a todos vocês pela confiança e temos a certeza que o Carnaval será uma grande festa”, disse o chefe do Executivo Municipal.

Presidente da Liesco, Victor Raphael de Almeida, destacou o reconhecimento do Município às entidades carnavalescas. “A gente reconhece o esforço do poder público em prol do nosso carnaval. Vamos manter o nosso padrão de excelência. Ficamos felizes com essa valorização da festa e vamos procurar ser condizentes na Avenida. É lá que mostramos todo o nosso empenho, nosso esforço e nossa luta.

Participando da reunião que formalizou o repasse da verba, o deputado estadual Paulo Duarte ressaltou o trabalho da Prefeitura para garantir apoio financeiro às agremiações carnavalescas. “O prefeito Dr. Gabriel teve que agir antes mesmo de tomar posse, já que nenhum recurso foi repassado para as escolas de samba no ano passado. Conseguimos, junto com o prefeito, a liberação de recursos do Governo do Estado ainda no ano passado e também uma emenda do deputado federal Beto Pereira. Esse ano, viabilizamos uma emenda da senadora Soraya Thronicke. Então, é um marco importante que demonstra a forma que o prefeito está administrando a cidade. Sem olhar partido, olhando para frente e pensando no bem da cidade”, disse.

A diretora-presidente da Fundação da Cultura, Wanessa Pereira, afirmou que o investimento no Carnaval tem retorno significativo para a cidade. “Vai além do entretenimento, porque gera renda. Pesquisas nacionais provam que cada 1 real investido na Cultura, retorna 3 reais para a economia. Cada um de vocês está contribuindo para que essa cadeia produtiva da cultura seja movimentada, isso gera renda no município. Espero que juntos a gente consiga realizar um carnaval à altura do que é Corumbá e para todos que estiverem presentes”.

Também participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal, vereador Ubiratan de Campos Filho (Bira); o secretário de Governo, Marcos de Souza Martins, e representantes das escolas de samba.

