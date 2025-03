Receita Federal já recebeu 3.414.843 declarações do Imposto de Renda 2025

A Receita Federal informa que até às 17 horas desta segunda-feira (24/3) foram entregues 3.414.843 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024.

O prazo de entrega da declaração começou no dia 17 de março, e terminará em 30 de maio. A expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o final do prazo.

Estimativas por Unidade Federativa :

Estimativas por UF

Todas as informações disponíveis encontram-se na nossa página Meu Imposto de Renda .

Com informações da Agência Gov.

