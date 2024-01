Projeto urbanístico de mais de R$ 2 milhões quer transformar avenidas e área central de Nova Andradina

A área central de Nova Andradina, especificamente as avenidas do cruzamento entre a Antônio Joaquim de Moura Andrade e Eurico Soares de Andrade passarão por reformas e construção de ciclovias. De acordo com a prefeitura da cidade a previsão de início em fevereiro na área central que interliga as vias.

No total, o projeto custa R$ 2.174.935,4 aos cofres municipais e do Governo Federal. A responsabilidade de execução é da equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Serão abrangidos 4 quilômetros de extensão e uma largura de pista construída em 2,5 metros.

A ciclovia irá conectar a rotatória da MS-134, na saída para Batayporã, até a rotatória da MS-473, na saída para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). A execução das obras iniciou pelos pontos extremos do trecho e está programada para chegar à área central em fevereiro.

Essa obra irá impactar o trânsito local, em razão disso, o prefeito Gilberto Garcia determinou ao secretário de Infraestrutura, Júlio César Marques, que promova ações de diálogo e apresentação do projeto de revitalização durante as obras. A ideia dessas obras é dinamizar o local, proporcionar lazer e transformar esse cruzamento que liga as praças e área central em um cartão postal da cidade.

