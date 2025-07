Projeto quer proibir planta comum em jardins por risco a plantações de laranja e limão

Projeto de lei prevê multa para quem cultivar a Murta, usada pelo inseto que transmite doença grave às lavouras



Uma planta bastante usada em jardins e calçadas pode ser banida de Campo Grande por representar ameaça à produção de frutas como laranja, limão e tangerina. O motivo é o risco de espalhar uma doença chamada Greening, que já causou prejuízos milionários em estados como São Paulo e Minas Gerais.

A proposta está em um projeto de lei que proíbe o cultivo, o transporte, a venda e a produção da Murta, planta ornamental conhecida por suas folhas pequenas e flores perfumadas. Embora inofensiva à primeira vista, ela serve de abrigo para um inseto que transmite a bactéria causadora da doença.

O Greening não tem cura e compromete a qualidade e a quantidade das frutas, podendo até matar as árvores com o tempo. Como a citricultura vem crescendo em Campo Grande e municípios vizinhos como Sidrolândia, Rochedo e Terenos, a presença da Murta perto das áreas de cultivo preocupa.

Se aprovada, a lei dará dois anos para que a planta seja retirada de circulação. A Prefeitura também poderá promover campanhas de troca por outras espécies. Quem desrespeitar a norma estará sujeito a multa de até R$ 1.000, valor que dobra se houver reincidência.

Medidas semelhantes já foram adotadas em outros estados brasileiros. A justificativa é proteger os pomares e evitar que a mesma crise enfrentada em regiões tradicionais na produção de laranja atinja agora o interior de Mato Grosso do Sul, onde a atividade começa a ganhar força.

A proposta ainda está em discussão na Câmara Municipal.

