Programação para criançada: Museu da Imagem e do Som irá oferecer atividades durante as férias

O MIS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), realizará de 22 a 24 de janeiro, das 13h30 às 16h45, os “Dias Especiais de Férias no Museu”.

A atividade é voltada para o público infantil, com idades entre oito e 11 anos. A participação é gratuita.

Durante os três dias de evento, será exibido um filme de animação infantil, com início às 13h30 e duração de 1h34min. Após a exibição, das 15h30 às 16h, será realizada uma atividade de ilustração. Em seguida, após um breve intervalo, as crianças participarão de uma última etapa, que envolverá jogos relacionados ao filme, com o intuito de estimular a coordenação motora e a memória dos participantes.

O MIS tem como missão preservar a memória das artes visuais, música, cinema e outras manifestações culturais. Através de seu Setor Educativo, oferece atividades para diversos públicos, incluindo escolas, universidades, cinéfilos, fotógrafos, músicos e o público em geral.

Serviço

Dias Especiais de Férias



Data: 22, 23 e 24 de janeiro

Horário: 13h30 às 16h45

Local: Museu da Imagem e do Som – Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar – Centro – Campo Grande (MS)

Entrada: gratuita

Informações e inscrições: (67) 3316-9178 (WhatsApp e telefone)

Com informações da Agência de Notícias de MS.