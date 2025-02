Programa ‘Inspira Jovem’ é lançado em assembleia da juventude terena

Iniciativa da Secretaria da Cidadania busca promover ações voltadas à saúde mental de jovens sul-mato-grossenses

A Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, lançou o programa Inspira Jovem durante a 8ª Assembleia da Juventude Terena, realizada na Aldeia Brejão, na Terra Indígena de Nioaque. A iniciativa tem como objetivo fortalecer estratégias de promoção, prevenção e acolhimento voltadas à saúde mental de jovens entre 15 e 29 anos.

A secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, destacou a importância do programa e explicou que o nome surgiu da força e da inspiração da juventude indígena. “Na verdade, são vocês que nos inspiram a lutar. Hoje, aqui na 8ª Assembleia vejo jovens guarani, terena, kadiwéu, kinikinau dando as mãos e lutando por um futuro para vocês e para a próxima geração”, afirmou.

Fortalecimento da atenção psicossocial

De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial do Estado, o Inspira Jovem busca conscientizar a juventude sobre a importância da saúde mental e desenvolver estratégias para enfrentar o sofrimento psíquico. O programa também prevê a capacitação de profissionais da saúde mental, assistência social e educação, além do fortalecimento das equipes multidisciplinares e lideranças juvenis.

O subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz, ressaltou que a criação do programa representa um avanço significativo para as políticas de juventude em Mato Grosso do Sul. “É um marco para a Secretaria da Cidadania, porque agora temos uma base legal, uma fundamentação por meio do decreto para darmos continuidade, ampliar e deixar o projeto mais robusto, lembrando do nosso objetivo de municipalização do Governo do Estado, lembrando de valorizar os recortes indígenas, essas juventudes indígenas”, explicou.

Além das ações de conscientização, o Inspira Jovem prevê a produção de materiais educativos acessíveis para orientar jovens e multiplicadores sobre saúde mental. Entre os formatos previstos estão cartilhas, vídeos, podcasts e outros conteúdos adaptados à linguagem e realidade dos jovens sul-mato-grossenses.

Juventude indígena e saúde mental

Para o jovem terena Elder Belizário, da Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, o debate sobre saúde mental é essencial também dentro das comunidades indígenas. “É muito importante ter um programa que olhe para o jovem, porque gradativamente está se aumentando os problemas de saúde mental, e na comunidade não é diferente. É fundamental ter um acompanhamento especial, ainda mais na nossa cultura, que a gente sabe que está se perdendo. Então, ver pessoas vindo resgatar, é muito gratificante”, destacou.

Representando a organização da 8ª Assembleia da Juventude Terena, Guilherme Figueiredo reforçou o papel da juventude na luta pelos direitos indígenas. “Quando dizem ‘diga ao povo que avance’, e muitos de vocês conhecem essa frase, isso é para a juventude avançar. Quero dizer que a juventude está preparada para lutar ao lado de vocês, ao lado dos nossos mais velhos, das mulheres. Ouçam a juventude, obrigado a cada um que chegou aqui por perto, para nos ouvir atentamente”, afirmou.