Programa de estágio da prefeitura de Nova Andradina abre inscrições a partir de amanhã

AS Prefeitura de Nova Andradina anunciou o lançamento o Programa de Estágio Não Obrigatório, com vagas para algumas áreas profissionais para estudantes de cursos do nível superior. As inscrições ter]ao ínicio a partir de amanhã, terça-feira(16) e vão até 25 de abril.

As vagas são para as área de Administração, Direito, Contabilidade, Pedagogia, Educação Física – Licenciatura, Serviço Social, Farmácia e Computação.

Estudantes de instituições públicas e privadas de Nível Superior podem participar do processo seletivo, com inscrições gratuitas disponíveis de 16 a 25 de abril de 2024. Para se inscrever, basta acessar esse link.

Ao preencher o formulário de inscrição online, os candidatos devem anexar o histórico escolar (boletim) do último semestre vigente, em formato PDF, PNG ou JPEG. É importante que o boletim escolar esteja visível, sem rasuras, contendo o nome do candidato e da instituição de ensino. A ausência deste documento implicará no indeferimento da inscrição.

O processo de seleção dos estagiários, com validade de 12 meses, seguirá as diretrizes estabelecidas pela Lei Municipal Nº 1484, de 29 de agosto de 2018. Será avaliada a média aritmética das disciplinas cursadas, com divulgação da lista nominal dos candidatos classificados prevista para o dia 24 de abril de 2024, no site oficial da Prefeitura Municipal (www.pmna.ms.gov.br).

As vagas serão preenchidas conforme a demanda da Administração Municipal em Nova Andradina e no Distrito de Nova Casa Verde. Para acessar o edital completo, acesse aqui.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3441-1250, ramal

