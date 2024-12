Programa de Empregabilidade da Funsat encerra o ano com ‘Super Recrutamento’

Uma manhã para buscar um espaço no mercado de trabalho, garantir renda no próximo ano e conquistar a carteira assinada. Esse foi o propósito de 133 pessoas que participaram do 60º Emprega CG de 2024, realizado nesta terça-feira (17). O evento reuniu 1.600 vagas de intermediação de emprego, oferecidas por 25 empresas de Campo Grande.

“Gosto desse tipo de seleção promovida pela Funsat. Acho que facilita muito para conseguirmos a vaga, já que as empresas também estão interessadas em contratar. Estou há quatro meses procurando emprego, então é importante dar certo nessa chance”, afirmou Éder Além Lima, de 41 anos, o primeiro a ser atendido na ação realizada na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho), das 8h às 13h. Ele saiu do Jardim Centenário às 6h30 para garantir a oportunidade.

Assim como ele, Gisele Aparecida Flores, de 55 anos, também chegou cedo à Funsat para concorrer a uma vaga de copeira. “Não tenho registro nesta função, mas saberia exercer se for escolhida. Tenho compromisso com o que faço, e acredito que o comportamento conta muito. Não é só o trabalho em si, mas a capacidade de se relacionar bem com todos”, destacou a moradora do Nova Lima.

Outro exemplo é Jader Oliveira Corrêa, que, aos 50 anos, voltou ao mercado de trabalho com a ajuda da Funsat. “Outra vez deu certo, e segui a recomendação de iniciar a busca por aqui. Eles dão todo o suporte, o que facilita bastante, já que as empresas têm um canal direto com a Funsat. Desta vez, estava desempregado há dez dias, e esse feirão caiu do céu”, relatou o morador do Coronel Antonino, contratado para a função de auxiliar de limpeza.

Entre as 42 áreas de atuação oferecidas no evento, seis eram voltadas para funções administrativas, o que atraiu especialmente os mais jovens, representando cerca de 20% do público presente, conforme a Coordenadoria de Captação de Vagas da Funsat.

Kendra Vitória Lacerda, de 20 anos, buscava uma vaga na área administrativa. “É o setor que mais me identifico. Vim ao evento porque há várias possibilidades oferecidas por diferentes empresas. Se não der certo para assistente administrativo, também tentarei nas áreas de Recursos Humanos ou financeira, que valem a pena”, afirmou.

Erick Douglas Vega, de 25 anos, participou de duas entrevistas na tentativa de conquistar uma vaga próxima à sua casa, no Santa Luzia. “O foco é importante. Precisamos tentar as vagas para as quais nos preparamos. Muita coisa é considerada pelas empresas, mas acredito que a motivação do candidato pode até pesar mais do que a experiência”, ponderou.

Já Jean Abreu Bernardo da Silva, de 27 anos, viu no Emprega CG a maior chance do semestre para retornar ao mercado. “Saí do Aero Rancho e fiquei sabendo do evento apenas hoje de manhã. Mesmo chegando um pouco atrasado, não podia perder essa oportunidade. Quero muito um emprego com carteira assinada, porque me daria um salário fixo e mais tranquilidade”, destacou.

A ação integra o Programa de Empregabilidade da Funsat, que foi determinante para os resultados obtidos ao longo do ano. Em 2024, foram intermediadas 1.140 contratações, representando cerca de 10% das 11.300 novas vagas captadas pela Fundação no período, conforme a Coordenadoria de Articulação Institucional e Empreendedorismo da Funsat.

A expectativa é de que os números cresçam ainda mais em 2025, com projeção de um aumento real de 10% nos indicadores. Desde 2023, a Funsat mantém a performance de divulgar cerca de 360 mil vagas de emprego a cada 12 meses.

Outro objetivo para 2025 é ampliar o fluxo de atendimento. Em 2024, a estimativa é encerrar o ano com 36 mil senhas emitidas, resultado das 44 ações itinerantes e das 60 edições do Emprega CG. Para o próximo ano, a meta é atender 40 mil cidadãos.

Esse crescimento deve ser impulsionado pela nova sede da Funsat, que será transferida para o Complexo Administrativo da Prefeitura de Campo Grande, previsto para ser inaugurado em junho no bairro Amambaí.

Por prefeitura de Campo Grande

